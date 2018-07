Carlo De Iure nominato nuovo presidente di FedAgriPesca Abruzzo

CHIETI – Nuova nomina in Confcooperative Abruzzo. Carlo De Iure è il nuovo Presidente di FedaAgriPesca Abruzzo, eletto nel corso dell’assemblea regionale, durante la quale è stato designato il nuovo consiglio regionale della nuova Federazione nata dall’unificazione dei settori dell’Agroalimentare e della Pesca, allo scopo di rendere l’organizzazione più incisiva e dare un nuovo impulso alla Federazione, perché la cooperazione se unita può fare molto sul territorio e portare avanti con forza e determinazione le istanze del settore agroalimentare e della pesca.

“Il cibo siamo noi”, questo il tema affrontato durante l’assemblea regionale, sarà la vera sfida del futuro dove il cibo e la valorizzazione dello stile di vita dell’alimentazione del nostro Paese mira a giocare un ruolo importante attraverso una strategia unitaria.

“Per questo motivo – si legge in una nota – abbiamo dato vita ad un progetto di rappresentanza per sostenere in modo unitario tutte le tematiche dei vari settori, come la qualità del cibo, la sicurezza alimentare la sostenibilità e l’ambiente”.