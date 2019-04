A Pescara il convegno “Turismo e Agricoltura per crescere in Abruzzo”

PESCARA – Tutto pronto per il convegno “Turismo e Agricoltura per crescere in Abruzzo” organizzato da UniCredit in collaborazione con Centro Estero Camere di Commercio d’Abruzzo e Federalberghi Abruzzo, che si terrà il 3 aprile a Pescara presso la sede del Centro Estero di via Conte di Ruvo, 2 (Sala Camplone) a partire dalle 10.

Dopo i saluti introduttivi di Giammarco Giovannelli, Presidente Federalberghi Abruzzo e Lido Legnini, Vicepresidente Vicario della CCIAA Chieti Pescara e Presidente del Centro Estero Abruzzo, ci sarà l’intervento su “Turismo e Agricoltura – un binomio per la crescita dell’Abruzzo” di Simona Olivadese, Small Business Key Sectors UniCredit.

Seguirà la tavola rotonda “Le imprese al Centro – storie di sviluppo” con Marina Cvetic, Masciarelli Tenute Agricole, Marco De Remigis, Azienda Casearia De Remigis, Fausto Di Nella, Movimento Turismo del Vino, Ruggero Masciangelo, Tenuta Masciangelo srl, Sofia Pepe, AziendaAgricola BioEmidioPepe, Francesco Cirelli, Cirelli La Collina Biologica, moderata da Massimiliano Fabrizi, Head of Retail Region Centro UniCredit

A concludere i lavori sarà Giovanni Forestiero, Regional Manager Region Centro UniCredit.