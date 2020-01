A Pescara il secondo Festival di SpumantItalia, tra degustazioni e marketing enogastronomico

PESCARA – Dal 24 al 26 gennaio si terrà a Pescara il secondo Festival di SpumantItalia, con un’importante anteprima il 23 gennaio. Qui di seguito il programma completo.

Giovedì 23 gennaio 2020

Master Bubble’s Sparkling Wine – Ore 16,00 – 18,00

Corso formativo di specializzazione di conoscenza del sistema spumantistico italiano

Bubble’s Italia organizzerà un corso di informazione aperto per quanti desiderano conoscere, approfondire e interrogarsi sul sistema spumantistico italiano. I temi trattati toccheranno gli aspetti storici, l’evoluzione, le differenze esistenti fra il sistema produttivo denominato Metodo Classico e quello definito Metodo Italiano, le aree vitivinicole prettamente vocate e loro specifiche caratteristiche, degustazioni di diverse tipologie di prodotti al fine di capirne le differenze, definizioni dei linguaggi da utilizzare.

Posti disponibili 40

Prezzo di partecipazione € 30,00

Vini degustati 6

Oltre a una brochure informativa i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e un abbonamento gratuito al Magazine Bubble’s Italia per un anno

Vini degustati

3 Metodo Classici

3 Metodo Italiani

Docenti

Comolli Giampietro

Andrea Zanfi

Presso l’hotel Esplanade **** Piazza I° Maggio Pescara – IV° Piano

Finale del XIV Campionato Italiano del Salame ore 15,00 – 18,00

Patrocinato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo organizzato dall’accademia delle 5T, presso Museo delle genti d’Abruzzo, Via delle Caserme, 24 – Pescara

I partecipanti

Salumifici di dimensioni medio-piccole ma con un buon mercato italiano ed estero (circa 10%)

Salumifici con forza vendita regionale e con pochi clienti Ho.Re.Ca. fuori territorio (circa 20%)

Macellerie che producono anche salumi e hanno la propria vendita diretta ma che hanno acquisito anche clienti fuori territorio (circa 30%)

Agriturismi che avevano solo vendita diretta ma che hanno acquisito anche clienti fuori territorio mediante spedizione o distributori (circa 30%)

Piccoli produttori (macellerie e agriturismi) che continuano a far quasi esclusivamente vendita diretta (circa 10%)

Chi è premiato

– finale “salame da carni di suino rosa o misto”

– finale “salami da carni di suino nero e salami di categorie speciali fuori podio

La premiazione si svolgerà durante la Cena di Gala di Venerdì 24 gennaio

Alla manifestazione potranno partecipare anche gli appassionati e operatori che potranno degustare i salami in gara provenienti da tutta Italia accompagnati da un bicchiere di Spumante Italiano.

Seguirà, alla fine di ogni seduta di degustazione, un piccolo buffet di ringraziamento offerto da una azienda Food italiana.

Ticket ingresso 5,00 Euro

Cene Bubble’s nei ristoranti e nelle enoteche cittadine

Nelle serate di 23 / 24 / 25 gennaio 2020

I ristoranti cittadini proporranno nelle serate indicate menù specifici studiati dagli chef per esaltare gli spumanti italiani. Iniziativa avviata in collaborazione con le aziende partecipanti al Festival le quali avranno l’opportunità di presenziare alla serata a loro dedicata.

Le attività ristorative aderenti all’iniziativa saranno segnalate sul sito Internet www.spumantitalia.it, sul book del Festival, distribuito in 10.000 copie oltre a quelle poste in allegato al quotidiano il Centro, accanto alla piantina della zona di interesse del Festival. Ogni ristorante sarà posto nelle condizioni di ricevere un roll up informativo da utilizzare fuori dalla porta d’ingresso, 1 porta menù contrassegnato da “Serate Bubble’s 2020 – Festival Spumantitalia” da utilizzare per inserire il foglio personalizzato, oltre a locandine e inviti per il banco d’assaggio di domenica 26 con i quali omaggiare alcuni loro clienti.

Ogni serata potrà essere dedicata a una cantina spumantistica italiana che avrà l’opportunità di proporre, in accordo con il ristoratore, la propria gamma di prodotti.

Bottiglie aperte, aperitivi e degustazioni in enoteche

Dalle 18,00 di ogni giorno di svolgimento del Festival organizzeranno incontri con “Spumantitalia” – anche in questo caso gli eventi saranno promossi con il solito sistema dei ristoranti.

Negozi in festa

La città si veste d’effervescenza

In collaborazione con il Comune di Pescara Assessorato alle attività produttive, con le associazioni Confcommercio e Confesercenti abbiamo attivato il tessuto commerciale di Pescara per coinvolgere l’imprenditoria, il tessuto economico e la cittadinanza al fine che la stessa dia un contributo importante nel regalarsi e regalare un momento di festa ad un’intera città che in quei giorni accoglierà numerosi appassionati e curiosi. Nei giorni antecedenti l’evento i negozi che hanno fatto richiesta saranno contrassegnati con strumenti di comunicazione indicanti il Festival (locandine, inviti, gadget) inviti, biglietti omaggio per il banco di assaggio del 26 gennaio per ogni cliente che avrà superato la spesa di 50,00 Euro.

Cene di benvenuto

Al comitato tecnico scientifico e ai giornalisti, che si prevedono supereranno le 70 unità, sarà offerta una cena di benvenuto che si terrà o in una cantina del territorio o in un locale tipico cittadino.

Venerdì 24 gennaio 2020

Inaugurazione dei lavori del Festival Spumantitalia ore 9.30

Presso l’hotel Esplanade **** Piazza I° Maggio Pescara

Finale del XIV Campionato Italiano del Salame ore 10,00 – 13,00

Patrocinato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Organizzato dall’accademia delle 5T

Presso Museo delle genti d’Abruzzo Via delle Caserme 24 Pescara

Ticket 5,00 Euro

1° Talk show/ tavola rotonda – ore 10,30

Viticoltura 4.0

Dove sta andando la ricerca – Quali sono i supporti tecnici – scientifici nell’immediato futuro. Gli spumanti italiani affrontano i cambiamenti della tradizione, del clima e delle mode. Vi è un equilibrio fra sostenibilità e innovazione?

Presso l’hotel Esplanade **** Piazza I° Maggio Pescara – IV° Piano

1° Masterclass– ore 10,30

Abruzzo effervescente

Batteria di 6 Spumanti prodotti con vitigni autoctoni metodo classico

Batteria di 6 spumanti prodotti con vitigni autoctoni metodo italiano

40 posti disponibili

Presso l’hotel Esplanade **** Piazza I° Maggio Pescara – Sala A I° piano

La partecipazione alla Masterclass sarà subordinata a una preselezione effettuata dalla commissione presieduta da Riccardo Cotarella e Mattia Vezzola e degustatori professionisti che deciderà in base ai requisiti tecnici dei campioni che avrà ricevuto entro e non oltre il 10 Gennaio 2020, la partecipazione alla Masterclass.

2° Masterclass– ore 12,00

Spumanti di Territorio

Batteria di 8 Spumanti metodo classico (Franciacorta, TrentoDOC, Alta Langa, OltrePo’)

(Prosecco DOCG, Prosecco DOC, Ribolla Gialla del Friuli, Asti o Verdicchio dei castelli di Jesi. OltrePo’

Presso l’hotel Esplanade **** Piazza I° Maggio Pescara – Sala A I° piano

Ticket – 40 posti disponibili

La partecipazione alla Masterclass sarà subordinata a una preselezione effettuata dalla commissione presieduta da Riccardo Cotarella e Mattia Vezzola e degustatori professionisti che deciderà in base ai requisiti tecnici dei campioni che avrà ricevuto entro e non oltre il 10 Gennaio 2020, la partecipazione delle aziende che ne hanno fatto richiesta.

Coffee break con small lunch ore 13:30 – offerto dall’associazione 5T e/o altri consorzi

2° Talk show/ tavola rotonda – ore 14,30

Le esperienze dei territori identitari di una storia spumantistica si confrontano con le nuove area produttrici – Franciacorta, Alta Langa, Monte Lessini, Prosecco raccontano la loro esperienza. L’Abruzzo muove i primi passi. Quali valori aggiungere al sistema produttivo già esistente per ampliarlo e quali azioni intraprendere da chi inizia?

Esperienze ed esempi da seguire. Errori da non commettere. Virtuosismi, capacità, intuito; cosa serve?

Franciacorta, Prosecco, Prosecco Valdobbiadene e Conegliano, Monte Lessini, Garda, Alta Langa, Asti, Abruzzo, Sicilia e Puglia raccontano i successi e le precarietà delle loro esperienze. Sono stati invitati presidenti, direttori, rappresentanti di consorzi, aziende leader e operatori che racconteranno la loro esperienza descrivendo come si sono mossi e come si stanno muovendo. Esperienze a confronto.

3° Masterclass– ore 14,30

Bubble Rosé

Batteria di 5 Spumanti metodo classico

Batteria di 5 spumanti metodo italiano

Ticket – 40 posti disponibili

Presso l’hotel Esplanade **** Piazza I° Maggio Pescara – Sala A I° piano

La partecipazione alla Masterclass sarà subordinata a una preselezione effettuata dalla commissione presieduta da Riccardo Cotarella e Mattia Vezzola e degustatori professionisti che deciderà in base ai requisiti tecnici dei campioni che avrà ricevuto entro e non oltre il 10 Gennaio 2020, la partecipazione delle aziende che ne hanno fatto richiesta.

4° Masterclass – ore 16,30

Il sud e il nord spumantistico italiano in un confronto alla cieca

Dalla Puglia, passando per l’Abruzzo e le Marche si attraversa l’Italia fino alla Valle D’Aosta poi dal Piemonte si arriva a Pantelleria per scoprire quale magie ci riservano le bolle italiane

Batteria di 3 nord+3 sud Spumanti prodotti con vitigni autoctoni metodo classico

Batteria di 3 nord+3 sud spumanti prodotti con vitigni autoctoni metodo italiano

Ticket – 40 posti disponibili

Presso l’hotel Esplanade **** Piazza I° Maggio Pescara – Sala A I° piano

La partecipazione alla Masterclass sarà subordinata a una preselezione effettuata dalla commissione presieduta da Riccardo Cotarella e Mattia Vezzola e degustatori professionisti che deciderà in base ai requisiti tecnici dei campioni che avrà ricevuto entro e non oltre il 10 Gennaio 2020, la partecipazione alla Masterclass.

3° Talk show/ tavola rotonda – ore 17,00

Il Patrimonio culturale del territorio come elemento di sostegno alla comunicazione aziendale, come integrarlo a quello aziendale? Quali elementi culturali può realizzare l’azienda per il proprio piano di marketing e sistema comunicativo?

Esperienze a confronto. Idee nuove e geniali intuizioni. Come comunicare i nuovi prodotti?

La cooperazione abruzzese come forza per avviare un processo di crescita di un territorio, un Museo del mondo del vino come elemento di un distinguo storico Pantelleria e il parco come stimolo.

Al termine della 3° tavola rotonda verranno consegnati ai giornalisti e al comitato tecnico gli accrediti per la cena di gala

Noir in Giallo

Venerdì 24 ore 18.30

Presentazione di due romanzi “gialli” degli autori Paolo Mastri e Alessandro Reali con degustazione di Spumanti metodo Classici a base di Pinot Nero presso la libreria Feltrinelli di Pescara via Trento alle ore 18,30. Iniziativa attivata con l’Associazione Susan G. Komen Italia.

Cena di Gala ore 21.00 / 24.00

Il festival SpumantItalia e Bubble’s Italia premia le aziende

Madrine della serata saranno le Donne del vino parte dell’incasso sarà devoluto alle associazioni per la lotta contro il cancro – Susan G. Komen Italia.

Durante la cena le madrine premieranno i vincitori del concorso nazionale del salame

Primo, secondo e terzo classificato categoria…

Primo, secondo e terzo classificato categoria…

Primo, secondo e terzo classificato categoria…

Durante la cena le madrine premieranno le aziende produttrici e alcuni personaggi che hanno fatto la storia e dato lustro alla spumantistica italiana

Premio Bubble’s Italia alla migliore Bolla Italiana metodo classico

Premio Bubble’s Italia alla migliore Bolla italiana metodo italiano

Premio migliore etichetta (Azienda, Designer/grafica, Stampatore)

Premio della giuria Bubble’s Italia alla cantina che si è distinta per lo sviluppo innovativo vitivinicolo in ambito spumantistico

Premio al Consorzio che si è distinto nel mondo come il più importante supporto all’immagine di una Italia Spumantistica

Premio Gerolamo Conforto Bubble’s Italia alle migliori aziende spumantistiche messesi in evidenza nel loro territorio di produzione

Premio Francesco Scacchi Bubble’s Italia all’azienda più innovativa in ambito spumantistico del 2019

Premio Miglior produttore del 2019 Metodo Classico

Premio Miglior produttore del 2019 Metodo Italiano

Premio Bubble’s Italia consorzio italiano di bollicine che più di altri ha dato segni di grande effervescenza

Un riconoscimento e un grazie a 4 personaggi che negli anni si sono distinti per il loro impegno nell’ambito della spumantistica nazionale

Premi a chi si è distinto per coraggio e impegno nella produzione di uno spumante originale

Premio al miglior vino effervescente italiano.

Riconoscimento alle aziende che si sono segnalate nelle Masterclass

Joe Castella direttore musicale del Festival rallegrerà la serata con alcuni musicisti.

Saranno posti in degustazione, alla carta, tutti i vini presenti al banco di assaggio del giorno 26 gennaio al mercato coperto di Pescara.

Il menù sarà preparato da una squadra di chef di rinomata fama nazionale.

Ticket

Sabato 25 gennaio 2020

4° Talk show/ tavola rotonda – ore 9,30

Evoluzione dell’export per saper affrontare precarietà e nuove sfide.

Punti di forza e di debolezza del sistema Italia.

Come consolidare i successi ottenuti. I mercati: dove investire.

Il valore delle istituzioni, la precarietà delle stesse. Discutiamone.

5° Masterclass– ore 10,00

Il frutto nel bicchiere

Batteria di 12 Spumanti prodotti con vitigni autoctoni metodo italiano

Il pecorino, il Negroamaro, Bombino, Nerello Mascalese, Aglianico del Vulture, Falanghina, Vermentino, Catarratto, Sangiovese, Nebbiolo, Vernaccia di San Gimignano, Trebbiano d’Abruzzo, Nerello Mascalese, Catarratto.

Ticket – 40 posti disponibili

Presso l’hotel Esplanade **** Piazza I° Maggio Pescara – Sala A I° piano

La partecipazione alla Masterclass sarà subordinata a una preselezione effettuata dalla commissione presieduta da Riccardo Cotarella e Mattia Vezzola e degustatori professionisti che deciderà in base ai requisiti tecnici de campioni che avrà ricevuto entro e non oltre il 10 gennaio 2020, la partecipazione alla Master Class

6° Masterclass– ore 11,30

Il consorzio Prosecco DOC si racconta

Batteria di 10 Prosecchi DOC presentati dal Consorzio di tutela dei vini del Prosecco DOC

40 posti disponibili

Presso l’hotel Esplanade **** Piazza I° Maggio Pescara – Sala A I° piano

7° Masterclass– ore 11,30

Il consorzio Durello Monti Lessini DOC si racconta

Batteria di 10 Spumanti prodotti nel territorio della denominazione

30 posti disponibili

Presso l’hotel Esplanade **** Piazza I° Maggio Pescara – Sala B 4° piano

5° Talk show – la Cina: il mercato del futuro – tra sfide e opportunità.

ore 12.00

Silvana Ballotta presenta il mercato cinese – Incontri con operatori e importatori cinesi

Coffee break con small lunch ore 13:00

6° Talk show/ tavola rotonda – ore 14,30

Gli spumanti Italiani nell’era digitale –Riflessioni sul marketing diretto e indiretto. Gli errori da non commettere per una comunicazione efficace: i contributi del neuromarketing.

8° Masterclass – ore 15,00

Scommettiamo che…???

Degustazione alla cieca di prodotti realizzati con vitigni insoliti e originali, mai utilizzati per la spumantizzazione fino a poco tempo addietro

Batteria di 6 Spumanti prodotti con vitigni autoctoni metodo classico

Batteria di 6 spumanti prodotti con vitigni autoctoni metodo italiano

Ticket – 40 posti disponibili

Presso l’hotel Esplanade **** Piazza I° Maggio Pescara – Sala A I° piano

La partecipazione alla Masterclass sarà subordinata a una preselezione effettuata dalla commissione presieduta da Riccardo Cotarella e Mattia Vezzola e degustatori professionisti che deciderà in base ai requisiti tecnici dei campioni che avrà ricevuto entro e non oltre il 10 gennaio 2020, la partecipazione alla Masterclass.

9° Masterclass– ore 16,30

I dormienti…. Degustazioni di spumanti “pas dosè” posti ancora sui lieviti da almeno 60 mesi sboccati alla volè

Batteria di 8 Spumanti prodotti con vitigni autoctoni metodo classico

Ticket – 40 posti disponibili

Presso l’hotel Esplanade **** Piazza I° Maggio Pescara – Sala A I° piano

La partecipazione alla Masterclass sarà subordinata a una preselezione effettuata dalla commissione presieduta da Riccardo Cotarella e Mattia Vezzola e degustatori professionisti che deciderà in base ai requisiti tecnici di campioni che avrà ricevuto entro e non oltre il 10 Gennaio 2020, la partecipazione alla Masterclass.

Banco di assaggio operatori Ho.Re.Ca. 0re 17,00 – 19,30

Le aziende presenti al banco di assaggio della domenica che sono ancora presenti incontrano direttamente gli operatori del settore

Presso l’hotel Esplanade **** Piazza I° Maggio Pescara – Sala B 4° piano

“Spritz contro tutti”

Finale nazionale del concorso di bartender

Spumantitalia e Bubble’s Italia, in collaborazione con Vin.Co spumanti, The Spiritual Machine vi invita a “Spritz contro tutti.” la più importante competition di bartender italiana che dopo essersi proposta in diverse città italiane, approda con la finale a Pescara con i professionisti migliori

Ore 18,30 presso Caffè Berardo Corso Umberto I° Pescara

Ticket 7,00

Rosé Bubble’s Night aperitivo prolonged

Un incontro nella massima libertà con la sensualità di una bollicina rosé

Dalle ore 20,00 alle 01,00

Musica e vino

Ticket

Domenica 26 gennaio 2020

Banco d’assaggio aperto al pubblico ore 10,00 – 20,00

Le aziende avranno un proprio banco operativo dal quale confrontarsi con “il mercato”. Consorzi e altre associazioni avranno a disposizione “isole espositive” dedicate

Tutte le aziende potranno vendere la propria produzione ai visitatori solo ed esclusivamente in cartoni rigorosamente sigillati.

Ore 18,00 alle 21,00

L’enoteca Bubble’s propone… cose eccezionali

10° Masterclass– ore 10,00

Le donne del vino propongono spumanti coniugati al femminile

Batteria di 4 + 4 a confronto

Ticket – 40 posti disponibili

Presso l’hotel Esplanade **** Piazza I° Maggio Pescara – Sala A I° piano

10° Masterclass – ore 11,30

Quota 80 mesi e oltre – selezione di bottiglie / magnum che hanno avuto almeno 100 mesi di permanenza sui lieviti (degustazione di annate dal 2010 a scendere)

Batteria di 8/10 Spumanti metodo classico

Tiket . 40 posti disponibili

Presso l’hotel Esplanade **** Piazza I° Maggio Pescara – Sala A I° piano

La Scolca, Ferrari, Bellavista, Ca del Bosco, La Versa…