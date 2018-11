L’Abruzzo vola a Varsavia per la 26a Fiera Internazionale del Turismo

TERAMO – L’Abruzzo partecipa, con altre 7 regioni italiane, alla 26a Fiera Internazionale del Turismo di Varsavia, dal 22 al 24 novembre nel Palazzo della Cultura e della Scienza, dove sono presenti oltre 500 espositori di 53 Paesi.

“Dopo Germania e Regno Unito la Polonia è per l’Abruzzo uno dei principali mercati europei di riferimento”, dichiara l’assessore regionale al Turismo Giorgio D’Ignazio. “Essere qui all’interno del progetto interregionale ‘Centro Italia’ in collaborazione con Enit significa mostrare la capacità di fare sistema non solo nel nostro territorio, ma anche con le regioni che condividono con noi ricchezze culturali, artistiche e ambientali. L’incoming straniero per l’Abruzzo è un’opportunità di promozione di un turismo attivo, esperienziale, sostenibile al di fuori delle classiche rotte del turismo di massa”.

Il Dipartimento del Turismo, con le DMC Abruzzo Travelling e Costa dei Trabocchi, parteciperà al ‘Progetto Centro Italia’ per presentare le novità dell’offerta turistica regionale.