Arriva la Carta dei vini digitale di Enolò

L’AQUILA – Una semplice registrazione sulla piattaforma cartadeivini.wine e tutti i professionisti Horeca potranno utilizzare, gratuitamente, la Carta dei vini digitale di Enolò. Per i ristoratori nessun costo e la certezza di regalare ai loro ospiti una serata di autentica convivialità in sicurezza.

Se ci si deve giustamente districare tra distanziamento sociale, mascherine, Dpi e regole di sicurezza varie, c’è una cosa a cui non si può rinunciare: la convivialità. La sfida che i ristoratori si trovano ad affrontare oggi, è quella di far sì che i consumatori tornino con fiducia al tavolo consapevoli di godere di un’esperienza di gusto e di piacere, dimenticando, per qualche ora, che ci si muove nell’ambito di nuove regole fino a qualche mese fa inimmaginabili.

Enolò, con la sua tecnologia, unisce cantine e ristoratori dando loro supporto per garantire il piacere dell’ospitalità e la massima sicurezza ai loro clienti. Come? Mettendo a disposizione, gratuitamente, la suo sistema digitale Carta dei Vini il cui utilizzo, per i dealers, non richiede altro che la registrazione sulla piattaforma cartadeivini.wine, mentre gli avventori accedono con il proprio smartphone on line, anche tramite un Qr Code.

L’azienda sceglie la “solidarietà”, garantendo un servizio di grande qualità che prevede, tra le numerose funzioni, brandizzazione della Carta dei Vini con il marchio del dealer, flessibilità e semplicità d’uso, ma soprattutto abbattimento dei costi.

Vantaggi a favore di chi oggi deve e vuole ripartire con la consapevolezza di un mondo che ha improvvisamente cambiato le regole, dove, insieme al mantenimento di quei valori che hanno fatto della ristorazione un settore irrinunciabile, è necessario cogliere le opportunità che l’innovazione, in particolare quella digitale, può presentare.

Impossibile fare a meno della Carta dei Vini digitale di Enolò che nell’ultima versione rilasciata in questi giorni, diventa anche menù e regala ai dealers uno strumento completo ed esclusivo dove, nella massima sicurezza, si possono scegliere i vini e i cibi preferiti da degustare.