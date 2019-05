BNI, IL NETWORK MONDIALE CHE FA BUSINESS, SI CONSOLIDA A PESCARA

PESCARA – Si chiama Bni ed è l’organizzazione di scambio referenze più vasta e di successo a livello mondiale. I suoi membri sono artigiani, professionisti e imprenditori che si aiutano reciprocamente ad aumentare il proprio giro d’affari grazie al “Givers Gain” (chi dà riceve). Dopo Roseto degli Abruzzi, Mosciano Sant’Angelo, Teramo e Montesilvano, Bni si consolida anche a Pescara con il Capitolo “Flaiano”.

Il Capitolo si presenterà ufficialmente a Pescara martedì 7 maggio al Hotel Esplanade alle ore 19. Nell’incontro con la stampa e con gli imprenditori locali, il Capitolo Flaiano spiegherà ai presenti la vision di Bni e il funzionamento di questa grande organizzazione.

Ogni settimana, in migliaia di gruppi in tutto il mondo, i membri si incontrano con altri professionisti e imprenditori per costruire ed alimentare relazioni a lungo termine basate sulla fiducia reciproca e scambiare referenze di business di qualità. La partecipazione a Bni permette l’accesso a formazione professionale erogata da esperti del settore e l’opportunità di fare networking e business con centinaia di migliaia di membri BNI in tutto il mondo.

Bni è l’organizzazione con il maggior successo in questo ambito, annoverando più di 11.000 capitoli attivi in 73 paesi nel mondo, in 5 diversi continenti, i cui membri nel 2018 hanno scambiato più di 11,2 milioni di referenze generando più di 14,2 miliardi di Euro di nuovo business per i partecipanti.

È proprio in quest’ottica di incremento che il 7 maggio il Capitolo Bni “Flaiano” di Pescara farà conoscere ai presenti le potenzialità di creare un’economia collaborativa. La presenza di questa realtà di marketing referenziale su tutta la provincia di Pescara rappresenta un’opportunità di crescita per il nostro territorio.

A capo del Capitolo “Flaiano” ci sarà il notaio Gianluca Fusco, al suo fianco l’assistant director Sabatino Quatraccioni: «Già due anni fa – hanno spiegato – si è costituito il Capitolo Flaiano a Pescara e oggi lo abbiamo rafforzato e reso ancora più collaborativo. Ci riuniamo tutti i martedì dalle 7.00 del mattino alle 9.00, il nostro obbiettivo è incrementare gli affari, presentiamo le nostre attività creando fiducia e rapporti fra i membri del capitolo e gli ospiti in visita, un modo diverso e innovativo di approcciare il lavoro. Siamo convinti che questo sistema possa rivelarsi un efficace motore di business per l’economia di Pescara e non solo».