“CARPE DIEM” LANCIA LA PRODUZIONE DI PANETTONI

Il pizzaiolo napoletano Emilio Brighigna presenta per la prima volta la sua linea di panettoni artigianali nelle sue pizzerie a Montesilvano, Villa Raspa di Spoltore e L’Aquila

MONTESILVANO – E’ nata quasi per sfida, come un gioco, e così Emilio Brighigna, pizzaiolo e proprietario delle pizzerie “Carpe Diem” ha iniziato la sua produzione di panettoni rigorosamente artigianali. Emilio, già produttore di pane oltre che pizza naturalmente, per la ricetta finale si è ispirato ai grandi maestri e confrontato con alcuni suoi amici pasticceri e alla fine, dopo settimane di prove, ha ottenuto un prodotto goloso, equilibrato, soffice e profumato proprio come voleva lui.

«In questo periodo così critico ci siamo dovuti reinventare – racconta Emilio – noi andiamo sempre a mille con tre pizzerie e lavorare solo con l’asporto è svilente e così ho deciso di imbattermi nella produzione dei panettoni. L’inizio non è stato semplice Io sono uno che ama sperimentare ma anche molto esigente e dopo varie prove ora mi ritengo soddisfatto del prodotto finale. In questi giorni per elaborare la ricetta perfetta mi sono confrontato con degli amici pasticceri e non solo che tengo a ringraziare, Federico Massimo Stocchi, Daniele Farchione e Paolo Michetti».

I panettoni sono realizzati con la farina Molino Quaglia, zucchero muscovado, burro Corman, lievito madre e canditi fatti da Emilio. Ne sono uscite fuori diverse versioni: quello classico con uvetta e canditi, quello con caffè amaro e cioccolato al latte, con il pistacchio Feudo di San Biagio, mandorlato, pandistelle, fragola e cioccolato e quello con cioccolato al latte e fondente. Il valore aggiunto di questi panettoni è che Emilio fa la linea di produzione ogni due giorni per garantire la freschezza di questo dolce.

«Credo – aggiunge il pizzaiolo – che per gustare al massimo il mio panettone si debba consumare entro una settimana così esprime tutti suoi aromi ma la scadenza è di un mese. Io non aggiungo nessun conservante o coadiuvante proprio perché ho deciso di fare una produzione continua. Mi piacerebbe anche inserirlo come dolce nelle nostre pizzerie e sto già pensando ad una versione salata da mangiare tutto l’anno».

Carpe Diem “Diversamente Pizza” è stata fondata nel 2012 dal pizzaiolo Emilio Brighigna e dalla moglie e socia Angelica De Berardinis che si occupa della parte amministrativa, insieme gestiscono: il ristorante pizzeria “Carpe Diem” di Montesilvano e “Carpe Diem 2” di Villa Raspa di Spoltore e la neo nata a L’Aquila. Dopo i successi imprenditoriali, per la pizzeria sono arrivati anche i riconoscimenti nelle guide, Carpe Diem infatti è tra le pizzerie “eccellenti” nella super guida di “50 Top Pizza” e dall’anno scorso ha anche ottenuto due spicchi nella storica guida del Gambero Rosso.

Brighigna inoltre insegna a fare la pizza in diversi corsi in Enti di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo. I tre panettoni sono disponibili nelle pizzerie di Villa Raspa di Spoltore, Montesilvano e a L’Aquila su ordinazione. Le pizzerie, da oramai diverso tempo, a causa del Covid lavorano solo con il servizio asporto e delivery. «Per essere la mia prima produzione – conclude Emilio – sono molto soddisfatto. Certo, qualcosa sicuramente si può migliorare, ma in generale sono contento perché l’ingrediente che non manca mai in tutti i miei impasti, che siano pizze, pane o panettoni è sicuramente la passione».