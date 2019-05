CODICE CITRA CONFERMA VALENTINO DI CAMPLI ALLA PRESIDENZA

ORTONA – Valentino Di Campli è stato rieletto, con il consenso dell’intero consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci, alla presidenza di Codice Citra, la principale realtà vitivinicola d’Abruzzo che raggruppa nove cantine sociali della provincia di Chieti, con un totale di 3000 soci e 6000 ettari di vigneti coltivati. Al fianco di Di Campli per il prossimo triennio ci saranno i Vicepresidenti Lorenzo Mancinelli, per il quale è stato rinnovato il mandato, e Licio Colantuono al suo primo incarico.

Valentino Di Campli, 51 anni, dottore commercialista, è al quarto mandato dopo essere stato incaricato per la prima volta nel maggio 2011, e resterà in carica per il prossimo triennio.

“Sono assai orgoglioso per la stima e la fiducia rinnovata. Lavoreremo in continuità con quanto fatto negli ultimi anni, al servizio della più importante realtà cooperativa abruzzese favorendo l’aggregazione tra le cantine associate e lo sviluppo commerciale nei mercati sia all’estero che in Italia – ha dichiarato Di Campli – Ringrazio il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, i dipendenti e tutti i soci vignaioli che lavorano instancabilmente con grande passione. Le linee programmatiche per il futuro ripartiranno dall’attivazione dei progetti di ricerca e sviluppo già pianificati, con la supervisione del dott. Cotarella e del prof. Scienza. Cercheremo di concentrare gli sforzi per continuare a rafforzarci, grazie all’impegno dei nostri soci e al controllo di tutta la filiera dalla vigna alla bottiglia, e incrementare la valorizzazione dei nostri vitigni autoctoni al fine di accrescere i risultati economici. I successi finora ottenuti sono confermati dal trend positivo del fatturato di vini imbottigliati che ha chiuso il 2018 con oltre 40 milioni di euro e nei primi 4 mesi del 2019 registra +3% rispetto al 2018. Infine, anche i recenti riconoscimenti ricevuti dal «5StarWines – The Book 2019» di Vinitaly premiano ulteriormente il nostro impegno”.