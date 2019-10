Confidi, Paolo D’Amico nuovo coordinatore di Fidimpresa Abruzzo

PESCARA – Cambio alla guida di Fidimpresa Abruzzo, il Confidi del sistema CNA: Paolo D’Amico, neo coordinatore, prende il posto del direttore uscente Adriano Lunelli, andato in pensione dopo aver ricoperto importanti ruoli associativi e istituzionali. Trentaquattro anni, sposato, una laurea in Management e Sviluppo socio-economico, consigliere comunale e assessore con delega alle Finanze e Programmazione al Comune di Collecorvino, D’Amico guiderà la struttura presieduta dall’imprenditore aquilano Giorgio Stringini, nata nel 2009 per favorire l’accesso al credito delle imprese dell’artigianato, del commercio, del turismo, dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi.

Una creatura, Fidimpresa Abruzzo, sorta attraverso la fusione di undici precedenti strutture territoriali della CNA dedicate al credito, tra confidi e cooperative di garanzia. 14 tra sportelli e filiali sparsi sul territorio regionale, Fidimpresa Abruzzo vanta numeri importanti: circa 10mila soci, undici milioni e mezzo di euro di patrimonio, poco più di 27 milioni di finanziamenti erogati dal sistema bancario convenzionato.

Dati indubbiamente significativi, cui va aggiunto – come illustra lo stesso neo direttore – il recente riconoscimento del Mise, il Ministero per lo sviluppo economico, che ha assegnato a Fidimpresa Abruzzo un fondo di un milione e 400mila euro sulla Legge di Stabilità 2014 per favorire l’accesso al credito delle imprese e dei professionisti: «Si tratta di un importante risultato, frutto della sinergia del confidi del sistema CNA di tutto il centro Italia. Una misura indubbiamente destinata a dare fiato a categorie produttive fortemente penalizzate nell’accesso al credito».

«Ad Adriano Lunelli – aggiunge il presidente Stringini – va il nostro più sentito ringraziamento per aver contribuito alla costruzione di questo progetto ed averlo guidato per dieci anni, favorendone il successo e conseguendo gli importanti risultati raggiunti».