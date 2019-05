Consorzio Abruzzotravelling, eletto a Silvi il nuovo consiglio direttivo

SILVI (TE) – All’Hotel Hermitage di Silvi si è riunita l’Assemblea Ordinaria del Consorzio Abruzzotravelling. Il Presidente uscente Giammarco Giovannelli, ringrazia gli intervenuti ed il CDA uscente per la fiducia accordatagli nei due mandati precedenti, soddisfatto per i risultati che il consorzio ha dimostrato, sia per capacità che per costanza, qualità che hanno consentito di presenziare a tutti gli appuntamenti di rilievo Nazionali e Internazionali, nonché di sviluppare le varie offerte turistiche abruzzesi, che nel tempo si sono evolute ed arricchite di servizi integrati, quali l’enogastronomia, gli sport all’aria aperta, circuiti culturali ecc… Grazie ad un’acuta capacità di intercettare le evoluzioni della domanda turistica Italiana ed Internazionale.

In questi 14 anni il Consorzio, rappresentato oggi da 74 soci, ha conseguito più di 90 eventi. Ha realizzato un ricco materiale promozionale, basti pensare al successo ottenuto dalle Cartine del Consorzio (oggi con una nuova veste), che vanno a ruba in tutte le Fiere di Settore. Tutte queste attività portano il Consorzio a poter colloquiare con i tavoli istituzionali per condividere le linee guida della Promozione Turistica Regionale.

Da questo possiamo affermare che Abruzzotravelling è l’unico Consorzio che in questi anni è riuscito a coinvolgere, e continua a farlo, tutti gli attori del turismo, dal comparto ricettivo fino a quello dei servizi, qualificando un’offerta turistica di alto profilo. Il Direttore del Consorzio Claudio Ucci a questo punto invita i candidati per il nuovo CDA a salire sul palco e alle ore 12:15 viene approvato all’unanimità il nuovo Consiglio Direttivo, così composto:

Costanza Paleari (Scanno – AQ)

Cecilia Rubaudo (Pescara)

Caterina Celenza (Vasto – CH)

Mariadora Santacroce (Sulmona – AQ)

Nicola Liberatoscioli (San Martino sulla Marrucina – CH)

Claudio Di Dionisio (Francavilla – CH)

Giammarco Giovannelli (Alba Adriatica – TE)

Giuseppe Monti (Città Sant’Angelo – PE)

Concludendo il Suo mandato il Presidente uscente ha comunicato il nome di Caterina Celenza come nuovo Presidente del Consorzio Abruzzotravelling, e orgoglioso per l’avvicendamento alla Sua Presidenza, sottolineando con merito la crescita di Caterina per le Sue qualità personali e professionali, già dimostrate in altri ruoli di responsabilità, infine si congratula anche con il neo Vice Presidente Giuseppe Monti.

Il Nuovo Presidente, Caterina Celenza, ha ringraziato Giovannelli, il nuovo Consiglio di Amministrazione e tutti i presenti, aggiungendo che per Lei questa è una grande soddisfazione in quanto vive il Consorzio attivamente in prima persona dal primo giorno, vedendolo nascere e crescere ed è per Lei un onore poterlo rappresentare.