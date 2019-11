Il ministro Bellanova: “Questa regione ha un grande risultato nel settore vitivinicolo”

CHIETI – Nei giorni scorsi il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, è stata a Chieti per la prima uscita di Italia Viva, ed è stata accolta nell’Auditorium Cianfarani parlando anche dell’Abruzzo dal punto di vista vitivinicolo.

“Questa regione ha un grande risultato nel settore vitivinicolo, noi vogliamo continuare a sostenere questo settore perche’ l’Italia esporta il 50% della produzione vitivinicola. Attraverso questo settore ci facciamo conoscere in tante parti del mondo”, ha affermato Teresa Bellanova. “Noi vogliamo dare un forte sostegno per quanto riguarda la produzione di qualita’, stiamo combattendo perche’ sempre piu’ ci sia la tracciabilita’ e l’etichettatura dei prodotti, dobbiamo aiutare i produttori non solo con gli investimenti, che sono importanti, ma soprattutto facendo arrivare anche i prodotti delle piccole imprese nei mercati che sono sempre piu’ lontani e che si possono permettere il costo del ‘made in Italy’. Noi lo dobbiamo rivendicare: produrre il made in Italy costa di piu’ perche’ si utilizzano le norme della buona coltivazione, perche’ si rispetta l’ambiente, perche’ non si usano prodotti dannosi per la salute e quindi e’ giusto che i nostri prodotti costino di piu’ e dobbiamo farli arrivare laddove ci sono consumatori che possono permettersi di apprezzare questa qualità”.