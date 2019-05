Know How porta il Metodo Loney alla fase di scaleup

PESCARA – La pescarese Know How, piattaforma di servizi digitali dedicati alla consulenza professionale d’impresa, porta a compimento un importante traguardo nel primo trimestre del 2019: l’acquisizione del 30% della Metodo Loney Srl, azienda anch’essa pescarese nata da un’idea di Valentin Loney, il quale grazie all’invenzione di apposite piattaforme dotate di pioli di legno, ha messo a punto un metodo che favorisce il movimento simmetrico degli arti, l’utilizzo della memoria e il miglioramento della coordinazione, aiutando a risvegliare l’equilibrio psico-fisico del corpo, preparandolo così ad ogni tipo di sport.

Know How si è occupata della fase di startup e incubazione, e in meno di 12 mesi ha portato questa innovativa pratica in oltre 10 città tra Italia e Svizzera, ed ha promosso la fondazione di un’Associazione che tutela e riunisce gli operatori del Metodo Loney, l’Anoml.

Si apre adesso la fase di scaleup, il cui primo step sarà quello del Rimini Wellness 2019, una delle più importanti fiere in Europa dedicata al fitness e al benessere del corpo. L’evento sarà un’occasione per presentare un piano di sviluppo molto ambizioso, il cui obiettivo è aumentare la visibilità del metodo Loney grazie a un’affiliazione commerciale che consentirà di aprire il proprio Loney Space, dedicato alla fruizione esclusiva del metodo, o del più piccolo Loney Corner, inserito all’interno di palestre e altri centri.

Per informazioni: www.knowhow.it, www.loney.it.