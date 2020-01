La Bottega della Qualità organizza un Recruiting Day per venditori porta a porta

MARTINSICURO – La Bottega della Qualità azienda operante nel settore del food and beverage da oltre quarant’anni e localizzata in Via Gentile da Fabriano al civico 4 a Villa Rosa di Martinsicuro, oltre ad essere un punto di riferimento per una vasta scelta di prodotti enogastronomici di qualità come salumi, formaggi, confetture, sott’oli, dolci, vino, birra, liquori e quant’ altro di specifico nel settore alimentare, al fine di ampliare la copertura territoriale ricerca professionisti della vendita / venditori porta a porta.

Per reperire tali profili organizza, venerdì 17 gennaio dalle ore 17 in poi presso la propria sede di Via Gentile da Fabriano 4, un “Recruiting Day per la figura di venditore porta a porta”.

Le figure ricercate hanno le seguenti caratteristiche:

– esperienza nella vendita porta a porta (costituisce titolo preferenziale l’esperienza nel settore)

– flessibilità nel raggiungimento di obiettivi condivisi

– predisposizione al lavoro in team

– spiccate doti comunicative e relazionali.

Tutti coloro che desiderano partecipare sono pregati di portare con sé un curriculum vitae completo di fototessera. Per informazioni, scrivere una mail ad amministrazione@labottegadellaqualita.it