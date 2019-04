PESCARA – Nasce Abiconf Pescara, l’Associazione degli Amministratori di Condominio della Confcommercio di Pescara. Alla presenza del Vice Presidente Nazionale, Geom. Luigi Morra, sono state individuate le linee guida e il programma di sviluppo della nuova associazione la cui Presidenza provinciale è stata conferita all’Avv. Stefania Centorame.

Il Geom. Luigi Morra, in rappresentanza di ABICONF Nazionale, ha sottolineato le motivazioni che hanno indotto alcuni Amministratori di Condominio Professionisti a riunirsi per condividere un progetto innovativo nell’ambito di tutela e di rappresentanza degli Amministratori di Condominio. Ha aggiunto inoltre che ABICONF è diventata una vera e propria realtà rappresentativa degli Amministratori di Condominio in forte sviluppo su tutto il territorio nazionale all’interno delle singole sedi di Confcommercio.

Tanti sono i progetti che ABICONF ha in essere sia per la crescita professionale e la tutela degli Amministratori di Condominio già operanti nel settore che per la formazione di nuovi Amministratori di Condominio Professionisti, dando un valido contributo per quei giovani che, in questo momento storico di crisi, vogliono ricevere una opportunità di lavoro nel mondo delle libere professioni.

Il Geom. Luigi Morra ha posto l’accento sul lavoro che ABICONF sta facendo per aprire un dialogo con le associazioni dei Proprietari di immobili, degli inquilini e degli agenti immobiliari, affinché all’interno delle rispettive posizioni a tutela dei propri rappresentati si possa trovare una necessaria unità d’intenti che porti al miglior godimento della proprietà immobiliare in Italia.

L’Avv. Stefania Centorame ha annunciato l’avvio di un primo Corso base per Amministratori di Condominio, organizzato da ABICONF Pescara, che si terrà presso la sede di Confcommercio, con partenza il 3 maggio.

Per gli Amministratori di Condominio già operanti sul territorio, oltre a quelli già associati, si sta organizzando gratuitamente un Corso di aggiornamento professionale per l’acquisizione dei crediti previsti dal D.M. 140 del 2014 del Ministero di Giustizia – normativa di riferimento di settore.

L’Avv. Stefania Centorame ha annunciato la convocazione a breve della prima riunione aperta a tutti gli amministratori di condominio interessati a conoscere più da vicino i servizi offerti dalla nuova associazione.