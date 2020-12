Offerte straordinarie per gli abruzzesi da parte degli operatori di telefonia

L’AQUILA – È stato pubblicato questa mattina sul sito del Corecom (comitato regionale per le comunicazioni) l’elenco delle offerte straordinarie che gli operatori di telefonia e comunicazione elettronica hanno riservato agli abruzzesi in questo particolare periodo di emergenza Covid. Operatori nazionali e locali hanno risposto all’appello lanciato nelle scorse settimane dal presidente del Corecom Abruzzo Giuseppe La Rana.

“Ringrazio tutti gli operatori nazionali e regionali – commenta il Presidente – per la sensibilità dimostrata nei confronti degli utenti abruzzesi in questo particolare momento storico. Grazie a queste misure straordinarie che oggi pubblichiamo – e che comunque vedranno ulteriori aggiornamenti – sarà possibile beneficiare di migliore fruibilità e spendibilità dei servizi, sconti sui piani tariffari, upload gratuito di Giga per il traffico dati e, in alcuni casi, anche sospensione delle azioni di recupero crediti”.