Pregiata Abruzzese, progetto di promozione delle imprese locali ideato da William Zonfa

L’AQUILA – “Pregiata Abruzzese”: pasta, tartufo, zafferano, vino, formaggi e salumi, le eccellenze delle aziende locali volano nel mondo con un marchio di qualità ideato dallo chef William Zonfa. Promuovere in Italia e all’estero le eccellenze enogastronomiche d’Abruzzo è l’obiettivo di questo progetto fondato da Zonfa, chef stellato e ambasciatore dello zafferano dell’Aquila nel mondo.

Il brand “Pregiata Abruzzese” è frutto di un’accurata selezione, durata mesi, dei migliori prodotti regionali, dallo Zafferano dell’Aquila Dop al tartufo della valle Subequana, dal Montepulciano al pomodoro a pera d’Abruzzo, solo per citarne alcuni. Attraverso la creazione di un portale Ecommerce e la collaborazione con Alibaba e il Digital Innovation Hub di Confartigianato Imprese Vicenza, “Pregiata Abruzzese” fornisce l’opportunità alle piccole aziende locali di far conoscere l’unicità dei propri prodotti al mercato estero e in particolare a quello cinese, cosa che altrimenti sarebbe complessa per le piccole aziende locali.

“Il mio lavoro mi ha dato l’opportunità di girare il mondo e mi sono accorto che alcuni prodotti che rendono omaggio al nostro Abruzzo all’estero non sono presenti”, ha detto chef Zonfa. “Da questa constatazione è nata l’idea di “Pregiata Abruzzese”. Per me è un privilegio poter collaborare con i piccoli artigiani per far conoscere la propria terra e il proprio sapere anche al di fuori della nostra regione, rafforzando e promuovendo il territorio”.

Un’iniziativa che quindi si pone come un vero e proprio incubatore di piccole aziende e artigiani che in questo modo possono concentrarsi con passione e competenza nella creazione dei loro prodotti Igp, Dop, Doc e avere al loro fianco un alleato che li supporta nella promozione e nella vendita all’estero”. La piattaforma, online da oggi, è https://pregiatabruzzese.com/.