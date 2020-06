“Pronti a ripartire!”: la ristorazione abruzzese lo annuncia in uno spot

PESCARA – Era già stato annunciato e così, dopo il video emozionale durante la quarantena, arriva quello sulla riapertura del comparto della ristorazione. Fornelli accesi, grinta e tanta voglia di ricominciare. “Pronti a ripartire!” E’ infatti il claim del video che vede protagonisti 50 tra cuochi, pizzaioli e pasticceri abruzzesi. Lo spot che è on line da oggi, si può visualizzare su You Tube e ovviamente sta già spopolando sul web e sui social.

La ristorazione, durante questi tre mesi, ha subito una crisi fortissima e con esso tutto l’indotto che crea. La perdita su scala nazionale si attesta intorno ai 30 miliardi di euro. Il Governo ha dato l’ok per la riapertura delle attività lo scorso 18 maggio dopo 70 giorni di lockdown, ma la maggior parte dei ristoranti ha deciso di posticiparla. Tante sono le nuove regole da seguire per mettere in sicurezza sia i collaboratori che i clienti.

Ideatrici del secondo video sono sempre le giornaliste abruzzesi Eleonora Lopes e Jennifer Di Vincenzo, che lavorano entrambe nella comunicazione gastronomica da diversi anni. Obiettivo di entrambi gli spot è quello di puntare i riflettori e dare sostegno a questo comparto che a causa dall’emergenza Covid-19 ha subito dei danni economici rilevanti.

«Il primo video – ha detto Eleonora Lopes – ha avuto un successo inaspettato, in una sola settimana siamo arrivati a più di 30.000 visualizzazioni, segno che siamo riusciti ad emozionare ma anche a trasmettere la vitalità e il coraggio di questo comparto che non si è mai arreso. Nonostante il disastro economico, durante i giorni di chiusura questi imprenditori sono stati in grado di adattarsi, rinnovarsi e creare nuovi progetti».

La fase 2 per i ristoranti implica nuove regole che ruotano intorno alla sicurezza e il distanziamento. I locali possono ospitare meno persone, i tavoli sono stati distanziati ed è caldamente consigliato prenotare. Nel nuovo video scorrono le foto di oltre 50 protagonisti che sorridenti sono pronti ad accoglierci nei ristoranti. I locali sono stati sanificati, ogni misura è stata rispettata perché la salute e la cura dei clienti e dei collaboratori vengono prima di tutto.

«L’idea del secondo video – ha aggiunto Jennifer Di Vincenzo – è nata contestualmente al primo. Il nostro obiettivo era realizzare due spot, uno durante la quarantena, più emozionale, che ricordasse all’Abruzzo l’importanza e la resilienza del comparto della ristorazione, tra l’altro assolutamente fondamentale per tutto l’indotto che crea, ed un altro sulla ripartenza delle attività, con il fine di comunicare la ripartenza di un settore che non si è mai mostrato impreparato, ma anzi, ha da subito mostrato una grande capacità di adattamento».

Il video è visibile sui profili social delle due giornaliste e sul canale YouTube. «Siamo molto soddisfatte di questo progetto – concludono le due giornaliste – è stato impegnativo ma ci abbiamo creduto fin dall’inizio. Un lavoro in sinergia che sicuramente ci vedrà impegnate anche in futuro».

Qui di seguito tutti i nomi dei protagonisti dello spot: