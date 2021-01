Rc auto: il 2,88% dei pescaresi pagherà di più nel 2021

PESCARA – Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per quasi 17.000 automobilisti abruzzesi; tanti sono gli automobilisti che, secondo l’analisi di Facile.it, avendo nel 2020 denunciato alla propria assicurazione un incidente con colpa, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, con un aumento del premio RC auto; il valore risulta di gran lunga inferiore rispetto a quello rilevato un anno fa (-42,3%). A determinare la riduzione sono stati in grande parte il Covid e le conseguenti limitazioni alla mobilità imposte durante i lockdown; questi fattori hanno significativamente inciso sul numero di veicoli in circolazione e, di conseguenza, sul calo dei sinistri stradali avvenuti nel corso dell’anno.

In termini percentuali si tratta del 2,34% del campione analizzato, percentuale che risulta essere più alta rispetto a quella nazionale (2,21%). Guardando alla provincia di Pescara, la percentuale di automobilisti che hanno denunciato all’assicurazione un sinistro con colpa è pari al 2,88%, il valore più alto registrato nella regione.

Analizzando la graduatoria delle province abruzzesi, al primo posto si trova Pescara (2,88%), seguita da L’Aquila (2,49%). Valori inferiori alla media regionale, invece, per le province di Chieti (2,20%) e Teramo, area abruzzese dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,64%).

Buone notizie, invece, per gli automobilisti virtuosi; per assicurare un veicolo in provincia di Pescara a dicembre 2020 occorrevano, in media, 418,58 euro, vale a dire il 15,79% in meno rispetto allo stesso mese del 2019.

Provincia % assicurati che cambieranno classi di merito a seguito di un sinistro con colpa Chieti 2,20% L’Aquila 2,49% Pescara 2,88% Teramo 1,64% Abruzzo 2,34% Italia 2,21%

Di seguito la media delle migliori tariffe disponibili online a dicembre per le province dell’Abruzzo:

Provincia Media migliori tariffe RC auto dicembre 2020 % variazione rispetto a dicembre 2019 Chieti 374,14€ -13,45% L’Aquila 393,89€ -14,28%