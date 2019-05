RICERCA DI LAVORO IN ABRUZZO, ECCO I METODI PIÙ UTILIZZATI

Secondo l’analisi Spinjob sarebbero i portali del lavoro, invio curriculum vitae in azienda e il passaparola

REGIONE – Da un’analisi dell’Osservatorio di Spinjob, società di consulenza attiva nella ridefinizione dei processi di ricerca e selezione del personale, emerge che i metodi più utilizzati dai candidati per cercare lavoro sono:

i portali del lavoro 41%

41% invio curriculum vitae in azienda 20%

20% passaparola 19%

19% head hunter 10%

agenzie per il lavoro 8%

università ed Enti formazione 2%

Inoltre il 61% dei candidati predilige le app dedicate alla ricerca di lavoro sul mobile per consultare in modo rapido, in ogni momento della giornata, le ricerche in atto. Dall’analisi di Spinjob viene evidenziato che le “vecchie abitudini” come il passaparola (networking), l’autocandidatura alle aziende e “l’affidarsi” a società di selezione sono ancora vive, specie nelle fasce più senior.

