Ricetta elettronica in farmacia, cosa cambia con la nuova ordinanza: parla l’esperto

PESCARA – Ricetta elettronica in farmacia, cosa cambia con la nuova ordinanza 000651 (link 1) appena emessa? Prima del Covid19 i medici di base potevano prescrivere una ricetta e inviarne copia digitale all’assistito (e-mail), il quale doveva poi stamparla autonomamente e consegnarla in farmacia per accedere al farmaco.

Ora il medico comunica al paziente le 2 sequenze numeriche poste sulla ricetta (che la identificano in maniera univoca), la ricetta viene sbloccata nel sistema telematico cui il farmacista e il medico hanno accesso, e il paziente accede al farmaco.

Quali ricette sono prescrivibili con questo sistema?

Cosa è cambiato da prima del Covid 19? Non bisogna più stampare la ricetta, basta il codice.

(2) OMS ha attivato un numero WhatsApp che risponde alle domande tramite BOT con Machine learning

Scrivi “hi” al numero +41798931892. Otterrai il messaggio riportato di seguito. Seguendo le indicazioni potrai avere risposta a domande preimpostate (in inglese):

Get information and guidance from WHO regarding the current outbreak of coronavirus disease (COVID-19).

*Welcome to the World Health Organization*

*What would you like to know about coronavirus?*

Reply with a number (or emoji) at any time to get the latest information on the topic:

1. Latest numbers 🔢

2. Protect yourself 👍

3. Your questions answered❓

4. Mythbusters 🛑

5. Travel advice 🗺️

6. News & Press 📰

7. Share ⏩

8. Donate now 🥰

2. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-health-alert-brings-covid-j19-facts-to-billions-via-whatsapp