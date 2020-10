Rustichella d’Abruzzo celebra il World Pasta Day 2020 con gli chef di tutto il mondo

MOSCUFO – Rustichella d’Abruzzo torna a celebrare il World Pasta Day 2020. Per omaggiare l’unicità della pasta ha coinvolto i migliori chef italiani e internazionali. I ristoranti più prestigiosi, riserveranno alla pasta un ruolo speciale nei loro menu. Ogni chef elaborerà una ricetta e un piatto di pasta speciale per l’occasione. Leitmotiv: dieta mediterranea.

Sarà un modo, infatti, per conoscere meglio e scoprire il vero segreto del benessere a tavola, oltre le mode alimentari. Lo dicono i nutrizionisti e le evidenze scientifiche, la Dieta Mediterranea è la migliore al mondo, sinonimo di longevità e benessere, senza rinunce. Il 25 ottobre, nella giornata mondiale della pasta, le celebrazioni culmineranno con la pubblicazione di tutti i piatti sui principali canali social di Rustichella, per ricordare al mondo che la pasta è importante all’interno di un’alimentazione sana e genuina.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto riportare l’attenzione su una tradizione centenaria italiana”, spiega la titolare Stefania Peduzzi, a capo dell’ufficio marketing e comunicazione di Rustichella d’Abruzzo, “grazie ai nostri Chef in tutto il mondo cercheremo di trasmettere non solo la nostra vocazione pastaia, ma un vero e proprio stile di vita”. La pasta, infatti, non è solo una questione di gusto e passione per il buon cibo ma anche creatività e attenzione al benessere.