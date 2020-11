PESCARA – Rustichella d’Abruzzo inaugura il primo digital store in pieno centro a Pescara. Il punto vendita si trova in viale Regina Margherita, 3 e si chiama “Casa Rustichella”. Comprende installazioni, mobile, walls, motion grafichs, social media, storytelling e touch, con nuove modalità di acquisto legate all’emergenza Covid in un ambiente funzionale a misura dell’utente.

Insomma, “un luogo per scoprire, connettersi e condividere”, come si legge in una nota. Non “il solito negozio dove si prende e si porta via il prodotto”, ma un’esperienza che “sarà tutta online” con l’acquisto che avverrà, appunto, in Rete.

Tramite la scansione del QrCode in 3D, il cliente potrà vedere il pacco della confezione regalo scelta e navigare sul sito e-commerce. L’acquisto avverrà su una piattaforma dove gli utenti potranno entrare e registrarsi. I prodotti ordinati arriveranno direttamente a casa, all’indirizzo indicato, con una lavorazione di massimo 1 giorno.