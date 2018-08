Ryanair, nuovo collegamento Pescara-Bucarest

PESCARA – Ryanair ha annunciato oggi una nuova rotta da Pescara a Bucarest, che sara’ operativa con una frequenza di due voli a settimana dalla fine di ottobre 2018, come parte della programmazione invernale 2018/2019. Visitatori e clienti italiani possono approfittare di tariffe ancora piu’ basse e usufruire delle piu’ recenti innovazioni del programma “Always Getting Better” tra cui:

– Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva – una tariffa da 25, un bagaglio da 20 kg Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10% Ryanair Transfers

– Ampia scelta di mezzi di trasporto via terra con il nuovo partner CarTrawler

– Massima puntualita’. Il 90% dei voli sara’ in orario

– Prezzo garantito: se si trova una tariffa piu’ economica, sara’ rimborsata la differenza sul proprio conto MyRyanair con un bonus aggiuntivo di 5 euro.

John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Ryanair Italia, ha dichiarato: “Ryanair e’ lieta di annunciare una nuova rotta da Pescara verso Bucarest, che sara’ operativa con due voli a settimana a partire da ottobre 2018, come parte della nostra programmazione invernale 2018/2019. I clienti possono ora scegliere 6 rotte invernali dall’aeroporto di Pescara verso Bruxelles, Francoforte, Londra Stansted, Milano Bergamo, Malta e la nuovissima tratta per Bucarest. “Per festeggiare, stiamo mettendo in vendita posti a partire da soli 27,99 per viaggiare dal 30 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 e prenotabili fino alla mezzanotte di giovedi’ 23 agosto”.