Servizio Civile al Consorzio Parsifal: ecco quanti sono i posti a disposizione

PESCARA – È attualmente aperto il bando per il Servizio Civile 2018/2019: in provincia di Pescara il Consorzio Parsifal mette a disposizione 2 posti per i ragazzi del territorio.

I giovani – in età compresa tra i 18 e i 28 anni – potranno candidarsi per il progetto L’arte di crescere, che li coinvolgerà nel servizio dedicato agli interventi educativi a domicilio, curato dalla Cooperativa Orizzonte. Il servizio civile rappresenta sempre di più un’esperienza altamente formativa e di grande valore etico per i ragazzi, oltre che la possibilità di poter mettere alla prova le proprie capacità e favorire un primo approccio con il mondo del lavoro.

Presentare domanda per partecipare è semplicissimo: basta andare sulla home page del portale www.consorzioparsifal.it e, attraverso la sezione ‘Servizio Civile’, sarà possibile ottenere tutte le informazioni riguardanti i vari progetti e soprattutto la modulistica (comprensiva di 3 allegati) necessaria per la presentazione della domanda. Il tutto dovrà pervenire entro il 28 settembre 2018 (ore 18 consegna a mano, ore 23.59 via pec) – unicamente presso la sede del Consorzio Parsifal in Viale Giuseppe Mazzini, 51 a Frosinone, dal lunedì al venerdì negli orari 9-13:30, 15-18.

Una volta consegnata la domanda di partecipazione – a mano, tramite raccomandata A/R (farà fede la data di spedizione) oppure inviata tramite posta certificata (solo da altra PEC) all′indirizzo serviziocivile@pec.consorzioparsifal.it – sarà utile rimanere sintonizzati sul portale del Consorzio Parsifal o sulla pagina Facebook Consorzio Parsifal – in modo da rimanere aggiornati in merito alle prove di selezione, che si terranno nei prossimi mesi.