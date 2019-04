Sol, 20 aziende abruzzesi a Verona per il salone dell’olio

VERONA – Non solo Vinitaly. Alla Fiera di Verona entra nel vivo anche il Sol 2019, al quale partecipano 20 aziende dell’Abruzzo ospitate su oltre 300 mq di superficie appositamente allestita, all’interno della quale è stata realizzata anche una piccola saletta destinata alle degustazioni guidate degli oli extravergini e a Dop regionali. Le degustazioni saranno tenute da personale regionale altamente qualificato e vedranno la partecipazione sia di operatori di settore che di giornalisti o semplici visitatori.

Le aziende che coltivano olivo in Abruzzo sono circa 60.000, ma di queste soltanto un quarto possono essere ritenute ad indirizzo prevalente. Per quanto riguarda la produzione, è stato ribadito in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento, che le ultime campagne di fatto sono state molto penalizzanti per l’Abruzzo (con perdite superiori anche al 50 % della produzione media) che, comunque, risulta essere la quinta regione italiana per quantità, preceduta dalla Puglia, Calabria, Sicilia e Campania.