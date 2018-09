StartImpresa, corso gratuito per imprenditori

CHIETI – Ancora per qualche giorno l’opportunità di presentare domanda di partecipazione a “StartImpresa – Corso di Formazione Specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria e premi ai migliori progetti imprenditoriali” promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese in Abruzzo e diffondere la cultura d’impresa.

Possono presentare domanda di partecipazione, entro l’8 settembre 2018, tutti coloro che sono maggiorenni al momento dell’iscrizione e che, da soli o in gruppo, intendano avviare una attività di impresa in Abruzzo in qualunque settore. Il percorso formativo gratuito, che avrà inizio il 14 settembre, darà l’opportunità di trasformare la “idea d’impresa” in un progetto imprenditoriale grazie a un team di imprenditori e manager del sistema confindustriale che metteranno a disposizione il loro tempo e le loro competenze.