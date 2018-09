Teatro Marrucino, Lolli assicura l’arrivo dei fondi

CHIETI – Si avvia a soluzione la vicenda riguardante il Teatro Marrucino di Chieti, dopo la protesta dei vertici per la mancanza dei fondi. Ieri a Pescara il presidente vicario della Regione Giovanni Lolli (foto) ha confermato che ci sono i fondi per il teatro, fra le più importanti istituzioni culturali d’Abruzzo.

“E’ però giusto ricordare che per il Marrucino con le Giunte Chiodi e D’Alfonso erano arrivati 300mila euro. Con D’Alfonso, poi, ulteriori 200mila euro per festeggiare il Bicentenario, con il presidente che annunciò che questi fondi avrebbero riguardato due annualità. Giorni fa c’è stata la segnalazione da parte del Cda del Marrucino che mi chiede conferma di questo finanziamento e poi dei tempi perché il Marrucino, in virtù delle iniziative speciali per il Bicentenario, aveva predisposto iniziative con il Teatro Metastasio di Macerata”.

Ad ogni modo è ufficiale: “I fondi ci sono e arriveranno”, ha garantito Lolli.