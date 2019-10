TURISMO, OTTIMO RISULTATO PER L’ABRUZZO AL TTG DI RIMINI

TERAMO – “Si chiude in maniera positiva le tre intense giornate del TTG Travel Experience, dove la Regione Abruzzo si è presentata per promuovere le sue bellezze e potenzialità, migliaia sono stati i contatti presi con gli operatori del settore e numerosi sono stati i visitatori rimasti affascinati dall’offerta turistica”. Ad affermarlo è l’assessore al turismo Mauro Febbo facendo un bilancio della fiera sul turismo di Rimini, il market place più importante per la promozione turistico in Italia e la promo commercializzazione dell’offerta turistica.

La Regione – spiega l’assessore al Turismo Mauro Febbo presente alla manifestazione di Rimini – era presente con uno stand di oltre 100 metri quadrati e nel quale hanno lavorato più espositori accreditati al fianco della regione in rappresentanza dell’intera offerta turistica regionale. Essi hanno partecipato agli eventi di b2b organizzati da TTG ed hanno gestito le agende di appuntamenti presso i desk presenti all’interno dello stand.

Soddisfacente anche il risultato di aggregazione e integrazione già raggiunto fra le DMC in occasione di questa prima uscita esterna ed in linea con gli indirizzi regionali: un primo importante passaggio rispetto al percorso di ottimizzazione della governance turistica regionale e al quale, per le prossime occasioni, auspichiamo possano convergere anche altri operatori e consorzi non ancora integrati in questa nuova fase organizzativa del percorso intrapreso.

Durante la fiera sono stati più di 105 gli appuntamenti con i Buyers internazionali e oltre 60 appuntamenti con operatori italiani, a cui si aggiungono i numerosi contatti ai desk dello stand regionale gestiti dal personale regionale con imprese di servizi e media nazionali utili per la costruzione delle prossime campagne promozionali.

“Ci tengo a sottolineare – aggiunge Febbo – anche il valore della promozione dell’Abruzzo come location cinematografiche in sostegno all’Abruzzo Film Commission. Il prossimo mese verrà organizzato un press tour in visita ai luoghi del cinema abruzzese nel distretto del Gran Sasso”.

Tutti i prodotti turistici abruzzesi rappresentati dal mare alla montagna invernale, al turismo culturale e nei borghi, dalla natura alla vacanza attiva, a itinerari esperienziali sono stati ampiamenti rappresentati alla TTG di Rimini. Grande interesse anche per i Parchi abruzzesi Variegata la provenienza dei Buyers interessati all’offerta abruzzese molti alla ricerca di quell’Italia nascosta che può offrire qualità ed esperienze uniche di cui l’Abruzzo è ricco Il numero maggiore Buyers dei seguenti Paesi: Russia, USA, Polonia Repubblica Ceca, Olanda, Belgio e altri Paesi europei, come novità Cina e paesi asiatici con contatti concreti e di forte interesse.

Nel corso della manifestazione l’assessore Febbo, in qualità di coordinatore della Conferenza della Regioni, ha incontrato il sottosegretario al Turismo, Lorenza Bonaccorsi.