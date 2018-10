SAN GIOVANNI TEATINO – Volotea sceglie Cagliari come quinta base in Italia e tredicesima in Europa. Dal prossimo anno la compagnia spagnola sistemerà all’aeroporto di Elmas due Airbus e lancerà cinque nuovi collegamenti: tre internazionali, Marsiglia, Praga e Strasburgo, e due nazionali, cioè Palermo e Pescara-San Giovanni Teatino.

Salgono così a quindici le rotte disponibili, undici in esclusiva, per un’offerta di 400mila biglietti in vendita.