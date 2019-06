VOLOTEA, NUOVA ROTTA ESCLUSIVA DA PESCARA VERSO CAGLIARI

PESCARA – Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, vola alto sopra i cieli abruzzesi e da 15 giorni ha inaugurato la nuova rotta da Pescara verso Cagliari. Il vettore collega l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo con il capoluogo sardo due volte alla settimana, ogni lunedì e venerdì. Salgono così a 3 le destinazioni raggiungibili da Pescara a bordo degli aeromobili del vettore che, oltre a Cagliari, collega lo scalo anche con Catania e Palermo.

“Siamo davvero lieti di annunciare questa nuova rotta che ci permette di collegare l’Abruzzo e la Sardegna con voli diretti, comodi e veloci – afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea Italy & Southeastern Europe di Volotea – Quest’estate, i passeggeri in partenza da Pescara potranno raggiungere, a bordo dei nostri aeromobili, le due principali isole italiane, per concedersi una vacanza all’insegna di mare cristallino, arte e buon cibo. Allo stesso tempo, con i collegamenti da e per Pescara, puntiamo a incrementare il numero di turisti incoming desiderosi di visitare Pescara e l’Abruzzo alla scoperta del suo straordinario patrimonio naturalistico e culturale”.

“Il collegamento con Cagliari, dimostra che lavorando bene e con il giusto entusiasmo, è possibile raggiungere ottimi risultati. Il volo operato dalla compagnia Volotea, si va ad aggiungere al ventaglio delle offerte proposte dall’Aeroporto d’Abruzzo per la stagione Summer 2019. Indubbiamente, si tratta di una grande opportunità per tutti i passeggeri che decidono di regalarsi una vacanza in una splendida isola italiana come la Sardegna, che potranno raggiungere a bordo di un volo comodo, veloce e diretto – ha affermato Enrico Paolini, Presidente SAGA – Dall’altra parte, per la nostra regione si tratta di una grande opportunità di incoming per portare in Abruzzo sempre più turisti e far conoscere le bellezze naturalistiche di questa terra, dal mare, la montagna, i parchi e tutte le nostre tipicità. Il tutto, a cominciare da un rinnovato Aeroporto, dove è possibile anche acquistare nell’area gate, prodotti tipici di qualità e, a breve, anche souvenir”.

Il nuovo collegamento per Cagliari si aggiunge ai due voli già operativi verso Palermo e Catania, entrambe rotte esclusive, per un totale di 3 destinazioni raggiungibili dall’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo. Tutti i collegamenti da e per Pescara sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.